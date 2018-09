Sekiro - Shadows Die Twice: Collector's Edition ab sofort vorbestellbar

PC XOne PS4

Mitte vergangenen Monats kündigte der Publisher Activision eine Collector’s Edition zu From Softwares kommenden Action-Adventure Sekiro - Shadows Die Twice an. Diese kann ab sofort auch hierzulande bei Teilnehmenden Händlern, darunter Amazon, für alle unterstützten Plattformen (PC, Xbox One und die PS4) vorbestellt werden. Der Preis liegt bei 110 Euro.

Die Collector's Edition umfasst neben dem Basisspiel noch ein Steelbook, ein Artbook mit Designs und Artworks des Teams für die Sammler, eine Karte der Spielwelt, den offiziellen Soundtrack in digitaler Form, einige Repliken der Münzen aus dem Spiel, sowie als Highlight eine etwa 18 cm große Shinobi-Statue (in einer Kampfpose und bewaffnet mit einem Katana). Sekiro - Shadows Die Twice wird ab dem 22. März des kommenden Jahres erhältlich sein.