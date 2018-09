Spider-Man bricht mehrere Verkaufsrekorde

PS4

Das am vergangenen Freitag für die PS4 erschienene Spider-Man (im Test) scheint sich für Sony und Insomniac Games zu einem Verkaufserfolg zu entwickeln. Wie gamesindustry.biz berichtet, ist der Titel in Großbritannien bereits jetzt das sich am schnellsten verkaufende Spiel in diesem Jahr. Konkrete Zahlen werden zwar nicht genannt, allerdings gibt die Branchen-Website von eurogamer.net an, dass der Titel den bisherigen Spitzenreiter Far Cry 5 (Testnote: 9.0), der bekannterweise auf mehreren Plattformen erschien, in den UK-Charts bereits übertrumpfte und sich doppelt so oft wie das PS4-Exklusive God of War (Testnote: 9.0) verkaufte.

Spider-Man ist darüber hinaus auch das sich am schnellsten Verkaufende Spiel in Marvels Geschichte und habe den bisherigen Verkaufsschlager Lego Marvel Super Heroes (Testnote: 7.5) „bei Weitem übertroffen.“ Der Titel habe sich auf der PS4 sogar schneller verkauft, als Call of Duty - WW2 (Testnote: 8.5), das auf Sonys Konsole bisher in der Kategorie an der Spitze war.

Zwar schaffte es Spider-Man nicht ganz, Batman - Arkham Knight (Testnote: 8.5) als sich am schnellsten verkaufende Superheldenspiel dieser Generation in Großbritannien abzulösen, allerdings sollte man bedenken, dass Batman - Arkham Knight auf mehreren Plattformen erschien und zwar im Jahre 2015, wo digitale Verkäufe nicht so stark waren wie heute und mehr Leute physische Kopien erwarben (die UK-Charts berücksichtigen nur Retail-Käufe). Alles in allem scheint sich der Titel für Sony zu lohnen, was einen Nachfolger wahrscheinlicher macht.