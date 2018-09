PS4

Dennis ist aus dem Urlaub zurück und hat nicht nur Bräune, sondern auch einige Erkenntnisse aus Manhattan mitgebracht. Spannend, war er doch eigentlich ganz woanders hin verreist.

Ein neuer Montag, ein neuer Podcast. Die Einmann-Notbesetzung aus der letzten Woche ist dem dynamischen Duo Dennis Hilla und Christoph Vent gewichen. Ersterer ist gerade aus sonnigeren Gefilden zurückgekehrt und hat ein paar Kleinigkeiten zu berichten. Aber natürlich präsentieren euch die beiden auch die Vorschau, verraten euch, was sie gespielt haben, und beantworten eure Userfragen.

Alle Themen in der Übersicht:

00:18 Einen wunderschönen guten Montagmorgen!

00:36 Was hat Dennis im Urlaub erlebt und welche tollkühnen Taten hat er vollbracht?

02:36 Nach seiner Rückkehr hat er sich prompt und voller Freude an Spider-Man gesetzt

04:07 Auch Christoph ist durch die Straßen Manhattans geschwungen

05:17 Dennis steht außerdem in Guacamelee wirklich ganz kurz vor dem Ende

06:34 Christoph hat nicht nur gespielt, sondern auch Modern Family weitergeschaut

07:56 Die Vorschau: Diese Woche bieten wir einen Test und eine SdK zu Shadow of the Tomb Raider, außerdem eine Preview zu Assassin's Creed Odyssey und ein Review zu Immortal - Unchained. Wir wollen euch auch eine neue Folge Hauptmenü kredenzen.

, außerdem eine Preview zu und ein Review zu . Wir wollen euch auch eine neue Folge Hauptmenü kredenzen. 09:20 Ein Update von Jörg zu den Japan-Dokus 2018: Heute Abend erwartet euch Folge 6, Yokohama. Weiter gibt es am Donnerstag um 20 Uhr einen Frei-für-alle-Twitch-Event, bei der ihr beispielsweise Einblicke in seinen Zauberrucksack erhaltet.

10:38 Einer weiteren Doku geht es ebenfalls gut, nämlich der Gamescom-Reportage

11:48 Die erste Userfrage: wilco96 erkundigt sich nach einem Test zu Dragon Quest 11

11:59 Blacksun84 interessiert sich für unsere Blizzcon-Pläne

12:18 Steffi Wegener wünscht sich eine Abschaltung der anonymen Kommentare...

wünscht sich eine Abschaltung der anonymen Kommentare... 13:06 ...und fordert ein aktuelles Profilbild von Jörg

13:22 M aulwurfn wünscht sich Inhalte zu Mutant Year Zero

13:38 Claus will wissen, ob die Redaktion mit oder ohne Werbung surft

14:30 Danywilde hätte Interesse an einem Test zu den Shenmue-Neuveröffentlichungen

hätte Interesse an einem Test zu den -Neuveröffentlichungen 15:06 Tschüss und bis nächste Woche!

