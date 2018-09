Rocksteady: Nächstes Spiel erscheint offenbar für Next-Gen-Konsolen

Das nächste Spiel des Entwicklers Rocksteady (Batman-Arkham-Serie) ist offenbar für die kommende Konsolengeneration vorgesehen. Das geht aus den kürzlich veröffentlichten Job-Angeboten des Studios hervor. Aktuell sucht die britische Spieleschmiede über 20 neue Entwickler, unter anderem Programmierer, Drehbuchautoren und Community-Manager, die an einem „lang erwarteten AAA-Titel“ für die „nächste Konsolengeneration“ arbeiten sollen.

Während einige Arbeitsstellen permanent zu besetzen sind, sind andere nur auf etwa zwei Jahre beschränkt, was ein Hinweis auf den Release-Zeitraum für den Titel sein könnte. Was genau entwickelt wird, ist nicht bekannt. In der Vergangenheit wurde mehrfach das Gerücht laut, dass die Batman-Macher an einem neuen Superman-Spiel arbeiten. Offiziell bestätigt wurde es allerdings bisher nicht. Wie das Studio in der Job-Beschreibung des Lead Animators angibt, peilt das Entwicklerteam mindestens eine Wertung von 90 Prozent für den unbekannten Titel an.