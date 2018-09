Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry im ersten Gameplay-Trailer

PC MacOS

Im Mai dieses Jahres kündigten der Entwickler Crazy Bunch und der Publisher Assemble Entertainment mit Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry einen neuen Ableger der altbekannten Adventure-Serie rund um den Möchtegern-Frauenheld Larry Laffer an. Nun wurde auch ein erster Gameplay-Trailer zu dem Point-and-Click-Adventure veröffentlicht.

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry ist ein direktes Sequel des 1987 veröffentlichten ersten Spiels Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards. In seinem neuen Abenteuer wird Larry aus der Vergangenheit direkt in die heutige Zeit teleportiert und muss sich in der wilden modernen Welt des 21. Jahrhunderts voller Smartphones, sozialer Netzwerke und Dating-Apps zurechtfinden. Das Spiel wird ab dem 7. November dieses Jahres für PC und Mac erhältlich sein.