Age of Wonders - Planetfall: Erste Details im Gameplay-Video vorgestellt

PC XOne PS4 MacOS

Im Mai dieses Jahres kündigten Paradox Interactive und die Triumph Studios Age of Wonders - Planetfall im Rahmen der PDXCON 2018 mit einem Render-Trailer an. Nun hat der Publisher am letzten Freitag ein Video veröffentlicht, das euch erstmals einen tieferen Einblick in das Gameplay des 4X-Strategiespiels bietet. Das knapp halbstündige Video ist der Mitschnitt eines Twitch-Events das zuvor abgehalten wurde.

In dem Mitschnitt könnt ihr Lennart Sas, dem verantwortlichen Game Director für Age of Wonders - Planetfall, beim Einstieg in eine Partie sowie den bei den ersten Zügen über die Schulter schauen. Dabei geht Sas unter anderem auf das Kampfsystem ein und erklärt, wie sich der Titel von anderen Vertretern des Genres, wie zum Beispiel der Xcom-Serie, unterscheidet. So sollen sich, dank der kleineren und Hexfeld-basierten Areale, die Auseinandersetzungen mit euren Gegnern schneller entwickeln können. Zudem werden hohe Trefferwahrscheinlichkeiten immer zu einer Schwächung des Gegners führen, der Zufall bestimmt in diesem Fall nur die Höhe des angerichteten Schadens. Die Entwickler wollen mit dieser Mechanik eurer Frustration im Fall eines sicher geglaubten und dennoch erfolglosen 95-Prozent-Angriffs vorbeugen. Ebenso soll es euch möglich sein, den gefährlichen Overwatch-Modus eurer Gegner zu unterbrechen.

Age of Wonders - Planetfall soll 2019 für PC sowie Playstation 4 und Xbox One erscheinen.