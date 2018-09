Shadow of the Tomb Raider: Xbox-Enhanced-Trailer + Vibrant Locations

PC XOne PS4

Square Enix hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der die Enhanced-Features von Shadow of the Tomb Raider (Preview) auf der Xbox One X vorstellt. Besitzer der leistungsstärkeren Microsoft-Konsole werden das kommende Action-Adventure unter anderem in nativen 4K (Ultra-HD) und mit verbesserter Texturauflösung, sowie HDR-Support genießen können. Das Spiel wird in den Einstellungen zwei verschiedene Grafikoptionen bieten, wobei hier entweder eine bessere Auflösung, oder eine höhere Bildwiederholrate priorisiert werden kann. Den Clip zu den Enhanced-Features könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen in Ultra-HD anschauen.

Darüber hinaus haben die Macher einen neuen Trailer zu den Umgebungen veröffentlicht, die Lara auf ihrem Abenteuer durch Süd- und Mittelamerika besuchen wird. Das Video, das ihr in den Quellenangaben verlinkt findet, lässt euch zudem einen ersten Blick auf den Fotomodus werfen, den Shadow of the Tomb Raider erstmals in der Geschichte der Serie bieten wird. Das Spiel wird ab dem 14. September 2018, für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.