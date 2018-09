Death Stranding: Kojima und Conan O’Brien machen gemeinsame Sache

PS4

Der japanische Entwickler-Guru Hideo Kojima und der US-Showmaster Conan O’Brien haben offenbar ein gemeinsames Projekt am Laufen, das sich um das kommende Action-Adventure Death Stranding dreht. Um was genau es dabei geht, wollte O’Brien in seinem Tweet noch nicht verraten, nur dass gemeinsam etwas gefilmt wurde und es „schon bald“ enthüllt wird.

Einige weitere Tweets zeigen, dass O’Brien sich derzeit in Japan aufhält und die dortige Bevölkerung mit seinen Karaoke-Skills unterhält. Möglicherweise wird er einen Auftritt im Spiel, oder in einem neuen Trailer haben. Vielleicht wird er aber auch auf der anstehenden Tokyo Game Show in Chiba zugegen sein. Oder er ist in Japan, um Szenen für eine geplante Ausgabe von „Clueless Gamer“ zu drehen, in der das Spiel vorgestellt wird. Man darf gespannt sein.