Spider-Man: Sony-Italy steckt als PR-Gag einen Bus in den Fluss

Sonys italienische Niederlassung hat sich für den gestrigen Release von Spider-Man (im Test) etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Als PR-Gag wurde inmitten der norditalienischen Metropole Mailand ein Bus, umspannt von riesigen Spinnennetzen, in einen Fluss gesteckt und so ins Szene gesetzt, als wäre dieser in letzter Minute von Spider-Man gerettet worden. Einige Bilder davon könnt ihr euch bei den US-Kollegen von Dual Shockers anschauen.

Die Werbestunt folgte nach der großen PR-Aktion in New York City, wo Sony Mitte vergangenen Monats einen ganzen Zug, der zwischen Times Square und Grand Central Station fährt, im Stil des Spiels dekorierte. In diesem wurden sogar Kopien der fiktiven New Yorker Tageszeitung Daily Bugle mit Berichten über Spider-Man und Oscorp Industries platziert: