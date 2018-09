Minispiele aus Kingdom Hearts 3 in Kingdom Hearts - Union X spielbar

XOne PS4

Fans von Kingdom Hearts 3 können bereits jetzt in die klassischen Kingdom-Minispiele eintauchen, die in der fertigen Version des kommenden Japano-Rollenspiels enthalten sein werden. Wie Square Enix jüngst über den offiziellen Twitter-Account von Kingdom Hearts - Union X mitteilte, sind diese ab sofort im neuen X3-Modus des Mobile-Titels spielbar.

Wie der japanische Spielehersteller in dem Tweet erklärt, werden Spieler, die einen bestimmten Highscore in den Minispielen erreichen, das „Starlight Keyblade“ für Kingdom Hearts 3 freischalten können. So werdet ihr später über die Kingdom-Hearts-Union-X-App einen Code für die Waffe erhalten und könnt euch dann für Xbox One oder die PS4 als Plattform entscheiden. Wie die Minispiele im Detail funktionieren, zeigt der YouTuber damo279 im folgenden Video: