Nintendo Switch Online: Nicht alle Speicherdaten durch Cloud gesichert

Wie bereits berichtet, soll Nintendo Switch Online in der zweiten Hälfte dieses Septembers starten. Ähnlich wie bei Xbox Live Gold und Playstation Plus, erhaltet ihr über den Webservice die Möglichkeit, euch mit anderen online zu vernetzen und so gemeinsam zu spielen, bekommt Zugriff auf eine Bibliothek von Klassikern für das Nintendo Entertainment System (NES) und könnt auch eure Speicherstände in der Cloud sichern.

Wie unter anderem CNET berichtet, haben einige Nutzer nun bemerkt, dass aber nicht alle Apps die Sicherung in die Cloud ermöglichen werden. Dazu gibt es auch bereits eine rege Diskussion auf Reddit, wo entsprechende Informationen zu verschiedenen Titeln gesammelt werden. Zu den nicht unterstützten Spielen zählen etwa Dark Souls Remastered, Splatoon 2 oder Pokemon - Let's Go, Pikachu!. Gegenüber der Seite Game Informer begründet Nintendo diese Ausnahmen damit, dass so niemand in der Lage ist, Spielinhalte wieder in Besitz zu nehmen, die bereits an andere Spieler verkauft wurden, oder sich auf einen höheren Multiplayer-Rang zurückzusetzen, der zuvor verloren wurde.