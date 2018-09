The Bard's Tale Trilogy: Zweiter Patch für Remastered-Version erschienen

PC

Für das im letzten Monat erschienene Remaster des ersten Teils der The Bard's Tale Trilogy wurde vor kurzem von inXile Entertainment auf Steam ein neuer Patch zur Verfügung gestellt, der Tales of the Unknown nach der Installation auf Version 1.09 hievt.

Das neueste Update bringt neben zusätzlichen Fehlerkorrekturen zum einen den Support des Open-GL-Renderers mit sich, den Linux-User alternativ für Wine via Parameter aktivieren können. Des Weiteren soll das Spiel beim Umherlaufen in der Stadt Skara Brae und bei Portrait-Events (beispielweise bei Kämpfen oder Shop-Besuchen) durch Performance-Optimierungen auf schwächeren PCs und im Batterie-Modus betriebenen Laptops fortan ein flüssigeres Spielerlebnis ermöglichen.

Zudem wurden dem Dungeon-Crawler weitere Komfort- und Interfacefunktionen hinzugefügt, diese findet ihr nachfolgend gelistet:

Anzeige des Minimal-/Maximalschadens der aktuellen Waffe im Charakter-Bildschirm

Sortierung von Zaubersprüchen nach Art des Spruchtyps beim Zaubern

Zaubersprüche, die aufgrund fehlender Spruchpunkte nicht mehr gezaubert werden können, erscheinen nun in roter Farbe

Das Review-Board zeigt nun an, welche Zaubersprüche beim Levelaufstieg oder beim Klassenwechsel erlernt werden können

Anzeige von Tooltips zu den einzelnen Attributen bei der Charaktererschaffung in der Gilde

Die ausführlichen, englischsprachigen Patch-Notes könnt ihr in Gänze auf Steam einsehen.