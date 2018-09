LEGO Harry Potter Collection für Xbox One und Switch angekündigt

Switch XOne PS4

LEGO Harry Potter Collection ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

LEGO Harry Potter Collection ab 19,22 € bei Amazon.de kaufen.

Für die PS4 ist die LEGO Harry Potter Collection bereits 2016 erschienen. Nun soll diese im kommenden Monat auch für die Xbox One und die Nintendo Switch nachgereicht werden. Dies haben heute der Publisher Warner Bros., TT Games und The Lego Group verkündet.

Die Collection wird, wie der Name schon verrät, die beiden Titel LEGO Harry Potter - Die Jahre 1-4 (Testnote: 8.0) und LEGO Harry Potter - Die Jahre 5-7 (Testnote: 8.0) vereinen und euch diese in verbesserter Grafik, mit überarbeiteter Beleuchtung, sowie aufgewerteten visuellen Effekten erleben lassen. Die beiden bisher veröffentlichten DLCs sind ebenfalls im Paket enthalten. Die Veröffentlichung von LEGO Harry Potter Collection wird am 30. Oktober 2018 erfolgen.