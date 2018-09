WildStar: NCSoft beschließt Ende des MMO

PC

Die Carbine Studios werden geschlossen und damit wird auch die Arbeit an WildStar eingestellt. Dies berichtet der US-Spieleblog Kotaku. So beendet NCSoft den Versuch neben Guild Wars 2 noch ein zweites MMORPG auf dem Markt zu etablieren, welches im Gegensatz zum bisherigen Zugpferd mehr Action und auch einen ganz anderen Look bieten sollte.

Die Carbine Studios wurden 2005 von ehemaligen Mitgliedern des Entwicklerteams von World of Warcraft gegründet und 2007 von NCSoft aufgekauft. Mit einem Spiel von so erfahrenen Entwicklern wollte NCSoft, genauso wie beim Branchen-Primus, über Abonnements Einnahmen erzielen. Doch schon ein Jahr nach Erscheinen 2014 musste auf ein Free-to-Play-Modell umgestellt werden, da es schlicht zu wenig Käufer gab. Aber auch diese Umstellung konnte WildStar offensichtlich nicht zum nötigen Erfolg verhelfen.

Wann die Server konkret offline genommen werden steht noch nicht fest. Solltet ihr aber in der Zeit seit dem 1. Juli 2018 Spiele-Inhalte für WildStar gekauft haben, wird euch das Geld zurückerstattet.