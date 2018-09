TGS 2018: Square Enix gibt sein Lineup bekannt

Der japanische Entwickler und Publisher Square Enix hat heute sein Lineup für die anstehende Tokyo Game Show bekannt gegeben. Letztere findet im Zeitraum zwischen dem 20. und 23. September 2018 in Chiba (Japan) statt. Am Stand von Square Enix werden die Besucher unter anderem Kingdom Hearts 3 und Dragon Quest Builders 2 ausprobieren können. Es wird neues Videomaterial zu Just Cause 4 (im E3-Bericht), Left Alive, Shadow of the Tomb Raider (Preview) und weiteren Titeln geben. Zudem sind verschiedene Stage-Events geplant. Hier die Spiele:

Spielbar und Videopräsentation:

Dragon Quest Builders 2 (PS4, Nintendo Switch)

Final Fantasy 14 (PS4)

(PS4) Kingdom Hearts 3 (PS4, Xbox One)

Videopräsentation:

Fantasy Earth Genesis (Android, iOS)

(Android, iOS) Final Fantasy - Brave Exvius (Android, iOS)

(Android, iOS) Final Fantasy - Record Keeper (Android, iOS)

(Android, iOS) Final Fantasy 15 (Xbox One, PS4)

(Xbox One, PS4) Gestalt Odin (Android, iOS)

(Android, iOS) Just Cause 4 (Xbox One, PS4)

Left Alive (PS4)

Million Arthur - Arcana Blood (PS4)

(PS4) Mobius Final Fantasy (Android, iOS)

(Android, iOS) The Quiet Man (PS4)

(PS4) Shadow of the Tomb Raider (Xbox One, PS4)

The World Ends with You - Final Remix (Nintendo Switch)

Stage Events: