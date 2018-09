Civilization 6 erscheint für Nintendo Switch

PC Switch iOS Linux MacOS

Take2 hat auf der offiziellen Webseite bekanntgegeben, dass Firaxis' Globalstrategiespiel Civilization 6 (zum Test: 7.0) für Nintendos Hybrid-Konsole erscheint. Das Spiel wird mit den letzten Updates und folgenden DLCs veröffentlicht: Vikings, Poland, Australia und Persia.

Zusätzlich wird es einige exklusive Szenarien geben, die jeweils in einem eigenen Setting angesiedelt und deren Gameplay "historisch inspiriert" sein sollen. Dazu gehört die Kolonisierung Australiens in "Outback Tycoon", die Verteidigung Polens in “Jadwiga’s Legacy”, in “Vikings, Raiders, and Traders!” als Wikinger Europa zu plündern oder in “Conquests of Alexander” die bekannte Welt zu erobern. Außerdem wird die Switch-Fassung einen lokalen Vier-Spieler-Multiplayer anbieten.

Als Releasetermin wird der 16.11.2018 angegeben. Ein Preis wurde noch nicht genannt.