Battlefield V: DICE gibt erste Details zum Battle-Royale-Modus bekannt

PC XOne PS4

Der Publisher Electronic Arts hat erste Details zum geplanten Battle-Royale-Modus von Battlefield V (Preview) bekannt gegeben. Der von Criterion Games in Zusammenarbeit mit DICE entwickelte und „Firestorm“ getaufte Modus wird sich laut den Entwicklern auf der bisher größten Karte in der Geschichte der Serie abspielen. Genretypisch wird das Schlachtfeld nach und nach geschrumpft, was durch den namengebenden Feuersturm geschieht.

Insgesamt 64 Spieler werden sich pro Partie auf einer Karte tummeln, wobei hier 16 Teams mit jeweils vier Spielern gebildet werden, die miteinander konkurrieren. Es wird Fahrzeuge, wie Panzer und Transporter, sowie verschiedene Ziele für bessere und seltene Ausrüstung geben. Die Zerstörung der Umgebung soll diesmal noch detailreicher ausfallen und das Schlachtfeld verändern. Battlefield V wird am 20. November 2018 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.