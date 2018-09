JETZT LIVE! Japan-Dokus 2018: Heute 3. Twitch-Event – für alle

Kurz vor Ende der Crowdfunding-Aktion versucht Jörg noch einmal, letzte Euro-Reserven zu aktivieren und vor allem letzte Unentschlossene zum Mitmachen zu bewegen. Er bietet: Einblicke und Unboxing.

Aktion: Japan-Dokus 2018 23265€ 1000 F.#04 2000 Folge #05 3000 Folge #06 4000 Twitch 2 6000 Galerie 1 8000 TGS+Video 9000 Galerie 2 10000 #07, #08, #09 11000 Galerie 3 12000 Folge #10 13000 Folge #11 14000 Galerie 4 15000 Folge 12 16000 Folge 13 17000 Galerie 5 18000 Folge #14 19000 Folge #15 20000 Folge #16

Ab 20:00 Uhr bis mind. 22 Uhr LIVE AUF TWITCH.TV/GAMERSGLOBAL

Ein wenig geht noch beim Japan-Crowdfunding, aber am kommenden Montag ist die Aktion vorbei – und Jörg setzt sich in den Flieger nach Japan. Um vielleicht noch letzte Unentschlossene zum Mitmachen zu bewegen, ein klein wenig auch, um die Spendensumme noch nach oben abzurunden, vor allem aber, um endlich mal wieder zwei Stunden am Stück reden zu können, hat der großgewachsene* Vordenker der Japan-Dokus 2018 relativ spontan beschlossen, einen dritten und letzten Live-Event abzuhalten, für alle Interessierten.

Apropos Interessierte: Wer sich noch nicht für Japan interessiert, kann ja mal in die kürzlich veröffentlichte Foto-Reportage von Jörg aus der März-Reise hineinblättern: zur Galerie+. Unter Umständen werdet ihr ja doch noch angefixt...

Der Termin für den abschließenden Twitch-Livecast (der wieder auf unserem normalen Kanal stattfindet, also twitch.tv/gamersglobal) ist Donnerstag, der 13.9., ab 20:00 Uhr. Gehen wird er bis gut 22:00 Uhr, und wenn ihr dieses Mal Jörg nicht wieder mit Telefonanrufen unterbrecht, vielleicht auch etwas länger.

Die geplanten Themen:

Aktueller Stand, finale Themenübersicht

Spendenstand: Haben wir jetzt ausgesorgt für die nächsten Monate?

Was ging schief in den letzten Wochen?

Zuschaltung von Fabian Knopf

Unboxing (genauer: Unrucksacking) von Jörgs real mitgeführter Ausrüstung

Einblick in Drehpläne und -tage

Genaue Erklärung der drei am Montag enthüllten Themen

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer!

* im Vergleich zu japanischen Frauen über 60