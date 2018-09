Call of Duty - Black Ops 4: Battle-Royale-Modus im neuen Trailer

PC XOne PS4

Treyarch hat einen neuen Trailer zum kommenden Multiplayer-Shooter Call of Duty - Black Ops 4 veröffentlicht. Der Clip lässt euch einen ausführlicheren Blick auf den geplanten Battle-Royale-Modus „Blackout“ werfen, in dem ihr hitzige Gefechte gegen andere Spieler zu Land, zu See und in der Luft auf der größten Multiplayer-Karte in der Geschichte der Serie erleben werdet.

Letztere wurde erst gestern vom Entwickler via Twitter präsentiert. Das neue Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Call of Duty - Black Ops 4 wird ab dem 12. Oktober dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.