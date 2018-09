THQ Nordic erwirbt Rechte an Kingdoms of Amalur

PC 360 PS3

THQ Nordic hat sich die Markenrechte von Kingdoms of Amalur gesichert. Dies gab der schwedische Entwickler und Publisher kürzlich über eine Pressemitteilung bekannt. Zu dem Fantasy-Franchise des New-York-Times-Bestsellerautors R.A. Salvatore wurde im Jahre 2012 das Action-Rollenspiel Kingdoms of Amalur - Reckoning (Testnote: 8.0) veröffentlicht, das von Big Huge Games und 38 Studios entwickelt und von Electronic Arts vertrieben wurde.

Für die Entwicklung des Titels war seinerzeit Ken Rolston, der Lead Designer hinter The Elder Scrolls 3 - Morrowind und The Elder Scrolls 4 - Oblivion verantwortlich. Das Spiel setzte visuell auf den einzigartigen Stil des Comic-Künstlers Todd McFarlane, dem Schöpfer von Spawn, der den Fans auch für seine Arbeiten an The Amazing Spider-Man bekannt ist. Für die Musik zeichnete der britische Komponist Grant Kirkhope (Killer Instinct 2, Perfect Dark, A Hat in Time) verantwortlich. Man kann gespannt sein, was THQ Nordic mit der Marke anstellen wird.