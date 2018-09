The Surge: Erweiterung The Good, the Bad and the Augmented angekündigt

PC XOne PS4

Mit The Good, the Bad, and the Augmented haben der Entwickler Deck13 und der Publisher Focus Home Interactive heute eine neue Erweiterung für The Surge (Testnote: 8.0) angekündigt. Diese wird bereits Anfang des kommenden Monats, am 2. Oktober, für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Zum Preis haben sich die Macher bisher noch nicht geäußert. Die erste Erweiterung The Surge: A Walk in the Park wird derzeit zum Preis von 14,99 Euro angeboten.

In The Good, the Bad, and the Augmented nehmt ihr es mit dem verrückten Wissenschaftler Dr. Rischboter auf, um an einzigartige Waffen und Rüstungssets zu gelangen. Ihr werdet die CREO-Einrichtung betreten und ein altes, verlassenes Qualitätssicherungslabor erkunden, das geschaffen wurde, um die CREO-Technologie auszureizen. Am Ende jeder Stage wartet eine Herausforderung in Form eines mächtigen Gegners auf euch, die euch im Falle des Sieges neue Rüstungen, Waffen und Implantate bescheren. Neue Spieler können direkt zur „Augmented Edition“ des Spiels greifen, die neben dem Hauptspiel auch alle Zusatzinhalte umfasst.