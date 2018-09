The Division: PC-Gratiswochenende startet heute + 70% Rabatt

PC

Ubisoft hat ein Gratiswochenende für seinen Online-Taktik-Shooter The Division (Testnote: 8.5) auf dem PC angekündigt. Das rund 47 GB große Spiel kann bereits über den Uplay-Client im Voraus heruntergeladen werden. Die Server werden ab heute Abend, um 19.00 Uhr (deutscher Zeit) und bis Sonntag, den 9. September, um 22:00 Uhr für alle zugänglich sein. Das schließt auch Spieler mit ein, die bereits die Free-Trial von The Division gespielt haben. Letztere erlaubt einen Fortschritt bis Level 8 und wird laut Ubisoft für das Gratiswochenende pausiert.

Die Konsolenspieler werden in der kommenden Woche, im Zeitraum zwischen dem 13. und 16. September 2018, ebenfalls ein Gratiswochenende erhalten. Die Standard- und die Gold Edition von The Division werden zudem für den PC (Uplay) vom 6 bis 10. September, für die Xbox One vom 11. bis 20. September und für die PS4 vom 13. bis 25. September um 70 Prozent reduziert sein, während auf ausgewählte Zusatzinhalte vom 6. bis 19. September ein Preisnachlass von 50 Prozent gewährt wird. Mehr Details findet ihr unter dem Link in den Quellenangaben.