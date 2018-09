Dakar 18: Neuer Feature-Trailer veröffentlicht

PC XOne PS4

Die Entwickler von Bigmoon Entertainment haben euch neulich einen neuen Feature-Trailer zum Rennspiel Dakar 18 bereitgestellt. Ab dem 25. September 2018 könnt ihr das Sport-Spiel für die Playstation 4, Xbox One und PC erwerben.

Dakar 18 basiert auf der jährlich stattfindenden Rallye in Südamerika, die von der Amaury Sport Organisation betreut wird. Ihr dürft euch aus einem Pool unterschiedlicher Fahrzeuge hinter das Steuer klemmen und über eine offene Landschaft fahren. Dabei habt ihr Zugriff auf das Roadbook, um auf den 14 verschiedenen Etappen das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. In Peru, Bolivien oder Argentinien müsst ihr euch im Online-Multiplayer-Modus, alleine oder im Splitscreen in den fünf Rennkategorien Autos, Motorräder, Trucks, Quads und SxS durchsetzen.