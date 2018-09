State of Decay 2: Update 4.0 erschienen / Patchnotes

PC XOne

Der Entwickler Undead Labs hat sein Open-World-Zombie-Survival-Spiel State of Decay 2 mit einem neuen Patch bedacht. Das Update in der Version 4.0 ist ab sofort verfügbar und liefert einige Fehlerbehebungen und Optimierungen, die die allgemeine Spielerfahrung verbessern sollen. So wurden laut den Entwicklern unter anderem die „Locks“ und Absturzursachen beseitigt, die in Verbindung mit den Pop-up-Boxen auftraten. Auch soll ein Exploit entfernt worden sein, dank dem die Spieler durch den Kauf und Verkauf von stapelbaren Gegenständen an die Händler massiv Einfluss generieren konnten. Darüber hinaus wurden mit der Aktualisierung laut den Patchnotes einige Lokalisierungsprobleme behoben.

Des Weiteren soll das Problem, durch das Zombies beim Spawnen manchmal in der Level-Geometrie stecken blieben, der Vergangenheit angehören. Auch der Fehler, durch den die Einrichtungen beim Öffnen des Hauptmenüs manchmal den Bau abbrachen, soll korrigiert worden sein. Überdies wurden nach Angaben des Studios einige Fälle gefixt, in denen für Missionen wichtige NPCs nicht auftauchten oder den Spieler grundlos angegriffen haben. Die Änderungen und Verbesserungen könnt ihr den Patchnotes auf der Homepage entnehmen.