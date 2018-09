Star Wars - The Old Republic: Roadmap für den Herbst 2018

PC

Keith Kanneg, Lead Game Producer bei Bioware, hat sich auf der offiziellen Website von Star Wars - The Old Republic zu der geplanten Roadmap für den Herbst dieses Jahres geäußert. So wird das Spiel-Update 5.9.3 Ruhm und Reichtum, welches noch in diesem Monat erscheinen soll, den PvP-Sommer mit dem neuen 8-gegen-8-Huttenball-Kriegsgebiet auf Vandin abschließen. Mit dem Spiel-Update 5.10 Belagerung der Jedi, dessen Veröffentlichung nur grob mit Herbst angegeben ist, soll die allumfassende Geschichte des Spiels fortgeführt werden.



Auf einer uralten Jedi-Welt wird es neben dem Wiedersehen mit mehreren, bei den Fans beliebten Charakteren auch einige neue Charaktere geben. Darunter ein mächtiger, kampferprobter Jedi, der sich republikanischen Spielern auf ihrer Mission zur Verteidigung einer verborgenen Jedi-Basis anschließen wird und ein tödlicher Kommandosoldat, der imperialen Spielern bei ihrer Mission helfen wird, ebendiese Basis zu zerstören. Weitere Details sollen in den kommenden Monaten enthüllt werden.



Ebenso soll es weitere Verbesserungen an der Spielerfahrung und am Gameplay geben. So wird mit dem Update 5.10 ein Meister-Modus für die Operation "Götter aus der Maschine" implementiert werden. Bereits im September könnt ihr diesen auf den öffentlichen Testservern probespielen. Des Weiteren wird es eine Reihe von neuen Gildenfunktionen geben, darunter Heraldik, ein Fortschrittssystem, Verwaltung, Kommunikation und andere allgemeine Verbesserungen. Gilden werden zudem in der Lage sein, andere Gilden direkt in PvP-Kämpfen herauszufordern.



Eine genaue Auflistung der geplanten Änderungen könnt ihr dem Artikel entnehmen, welchen wir für euch in den Quellen verlinkt haben.