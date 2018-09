Switch Wii

Go Vacation ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

Beachvolleyball gehört zu den wenigen unterhaltsamen Spielen.

Minispiele in der Open World

Mit den Stempeln behalte ich meinen Fortschritt im Auge und schalte nach dem Sammeln aller Stempel das "Endgame" frei.

Simple Minispiele

Die Aktivitäten finden teils mitten in der Open World statt.

Fazit

Sportliche Minispiele-Sammlung

Einzel- und Mehrspieler

Für Anfänger

Erhältlich seit 27.7.2018 für 44,99 Euro

In einem Satz: Simpelste Minispiele in vier offenen Welten

In dieser Rubrik stellen wir euch regelmäßig interessante eShop-Spiele vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Um den eShop-Check kümmern sich unsere UserundBereits 2011 ist die Minispiel-Sammlungfür die Wii erschienen. Kürzlich ist der Titel mit seinen vier Ressorts (See, Stadt, Schnee, Berg) und Open-World-Aspekten für die Switch neu aufgelegt worden. Jetzt mit mehr Fischen, Tieren zum fotografieren und Imbissbuden.hat sich in den Urlaub begeben und alle Minispiele auf Herz und Nieren geprüft.Ohne Erfahrung mit der Originalversion habe ich Go Vacation angeschmissen und spaßige Minispiele erwartet. Schließlich packen ein Freund und ich sogar immer malaus und fuchteln mit den Controllern herum. Zunächst ging es ins See-Ressort, wo mir eine Aktivität empfohlen wurde, zu der ich erstmal hinreisen musste. Je nach Ressort passiert das etwa zu Fuß, per Pferd, Schneemobil, Quad oder auch auf Inlinern.Ein wenig Freude brachte das Betrachten und Erkunden der Landschaft auch. Wirklich Spaß gemacht hat es aber nur in der Stadt auf den schnellen Inlinern, mit denen ich auch Stunts machen kann, sowie mit dem Schneemobil. Für den Multiplayer-Modus aber besonders wichtig: ich kann alle Minispiele auch aus dem Menü heraus starten.In der Open World gibt es diverse Kleinigkeiten zu tun. Hier sammle ich Lufballons ein, dort knipse ich für mein Fotoalbum Bilder von bestimmten Orten. An Imbissbuden kann ich mich stärken, auf Bänken Platz nehmen. Später gibt es noch eine eigene Villa, die ich, ausreichendes innenarchitektonisches Interesse vorausgesetzt, mühsam einrichten und nach dem Motto "Mein Haus, mein Auto, mein Boot" auch online präsentieren kann. Durch das Absolvieren von Herausforderungen wie Stunts kann ich, nach Abschluss aller Aktivitäten, neue Items für die Villa freischalten.Letztlich entscheidet aber die Qualität der Minispiele über die Qualität einer Minispiele-Sammlung. Leider enttäuscht Go Vacation hier fast auf ganzer Linie. Egal ob ich auf dem Pferd sitze, Quad fahre oder mit dem Kajak den Bergfluss herabrausche, es fühlt sich immer gleich an. Manche Minispiele sind völlig langweilig, beispielsweise die Tauch-Aktivität. Ziel? In einem überschaubaren Areal schwimmen und Fotos von Tieren machen.Wirklich überrascht war ich, dass die Bewegungssteuerung praktisch keine Rolle spielt. Beim nicht spielenswerten Fallschirmspringen muss ich mich über die Bewegungssteuerung in die Formation bewegen, was auch sehr großzügig gelingt. Wichtig wird sie nur bei Stunts mit beispielsweise Inlinern oder Snowboard. Denn für einen Vorwärtsflip und ähnliche Manöver muss ich auch den Controller schütteln.Allerdings gibt es eine handvoll Aktivitäten, die durchaus ein wenig Spaß aufkommen lassen. Dazu zählen die Schneeballschlacht und Beachvolleyball. Bei der Schneeballschlacht muss ich meinen Mii steuern und drei, im Idealfall menschliche, Mitspieler abwerfen. Bis sie so oft getroffen wurden, dass sie ausscheiden. Gehen die Bälle aus, muss ich erstmal neue formen und bin dabei natürlich verletzlicher. Deathmatch im Urlaubsparadies sozusagen. Die Beachvolleyball-Disziplin spielt sich nett und bietet eine Schmetteroption durchs Controller-Schütteln. Die wenigen guten Aktivitäten und Highscore-Listen können den schlechten Gesamteindruck aber nicht verhindern.Dass sich die Grafik von Go Vacation praktisch auf Wii-Niveau bewegt – geschenkt. Dass aber fast alle Minispiele eine uninspirierte, anspruchslose und dröge Erscheinung sind, hat mich enttäuscht. Zu einer handvoll Aktivitäten bin ich, dann auch im Multiplayer, zurückgekehrt. Bei den meisten war ich aber froh, als ich sie einmal absolviert hatte. Wenn ihr Lust auf emotionale Minispiel-Gefechte mit Freunden habt, solltet ihr von einem Kauf von Go Vacation absehen.Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass kleine Kinder ihren Gefallen an der durchaus zur Erkundung einladenden Open World in den vier Ressorts haben. Auch die anspruchslosen Aktivitäten sind vielleicht gerade noch auf dem richtigen Niveau für diese Zielgruppe.