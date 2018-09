TGS 2018: Bühnenpräsentation für Hideo Kojimas Death Stranding

PS4

Heute hat Kojima Productions per Tweet angekündigt, Death Stranding auf der Tokio Game Show im Rahmen einer Präsentation am Sonntag, dem 23. September, vermutlich am Sony-Stand, vorzustellen. Eine längere Präsentation auf der E3 2018 hat unseren Vor-Ort-Reporter relativ ratlos, aber auch interessiert zurückgelassen.

Bei solchen Bühnenpräsentationen handelt es sich meistens um "Vorträge" der anwesenden Designer (darunter dürfte hundertprozentig Hideo Kojima selbst sein), die auf Japanisch Infos geben sowie (vorher abgesprochene) Fragen eines Moderators beantworten. Mit etwas Glück laufen gleichzeitig (neue) Spielszenen oder wird ein Trailer nachgeschoben.