Prison Architect: Multiplayer-Modus angekündigt - PC-Alpha und Trailer

Der britische Entwickler Introversion Software hat einen kooperativen Multiplayer-Modus für sein Strategie-Aufbauspiel Prison Architect angekündigt. In diesem können bis zu acht Spieler gemeinsam ein Gefängnis verwalten. Auf Steam wurde dazu bereits ein Alphatest gestartet.

Besitzer des Spiels erhalten das Multiplayer-Update allerdings nicht automatisch, da dieses bei Steam unter „Beta“ eingeordnet wurde. Um den Download zu starten, ruft via Rechtsklick auf das Spiel in eurer Steam-Bibliothek den Menüpunkt „Eigenschaften“ auf und wechselt anschließend in den Reiter „Beta“. Dort könnt ihr das Update im Drop-Down-Menü auswählen. Nicht-Steam-Spieler werden das Update in Kürze über die Build-Page herunterladen können.

Passend zur Ankündigung wurde auf dem YouTube-Kanal des Studios auch ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das euch erste Eindrücke von dem kooperativen Multiplayer-Modus liefert: