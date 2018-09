Spider-Man: Pre-Load gestartet, zeitweise ausverkauft, neue Trailer

PS4

Die Vorbesteller von Spider-Man (im Test) können das Spiel ab sofort über den Playstation Store im Voraus herunterladen, um pünktlich zur Veröffentlichung des Action-Adventures am kommenden Freitag, den 7. September 2018, loslegen zu können. Der Preload ist rund 46 GB groß. Das Spiel wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0 Uhr freigeschaltet.

Das Interesse an dem neuen Titel von Insomniac Games scheint recht groß zu sein. So war Spider-Man bei einigen Händlern, darunter bei Amazon, Saturn und Media Markt, zeitweise ausverkauft. Man darf also schon mal auf die Verkaufszahlen der ersten Wochen gespannt sein.

Passend zum nahenden Release hat der Publisher Sony nochmal einen kurzen Countdown-to-Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt. Zudem gibt es einen neuen Trailer für den Playstation Store, der teilweise aus Live-Action- und Gameplay-Szenen besteht. Den Clip findet ihr in den Quellenangaben verlinkt.