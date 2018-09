Grundsätzlich ja. 39% Ja, aber nur wenn's wirklich relevant ist. 26% Ja, aber es muss Ausnahmen geben. 21% Nein, aber in Ausnahmefällen kann es passen. 6% Bin unentschieden, aber eher ja. 3% Grundsätzlich nein. 2% Nein, ich will grundsätzlich keine Hakenkreuze sehen. 2% Bin unentschieden, aber eher nein. 1%

News-Update (Ergebnis):Die meisten Umfrageteilnehmer (39 Prozent) sind der Meinung, dass die Verwendung von Hakenkreuzen und ählicher Symbolik auch in Spielen uneingeschränkt im Rahmen der Kunstfreiheit möglich sein sollte. 26 Prozent finden wiederum, dass sie nur dann in Spielen verwendet werden sollen, wenn sie wirklich relevant fürs Thema sind, weitere 21 Prozent finden, dass es unabhängig von der Kunstfreiheit Ausnahmen geben muss.Gegen oder tendenziell gegen die Verwendung von Nazi-Symbolik in Spielen ist nur ein kleiner Teil der Umfrageteilnehmer. Nur rund 4 Prozent lehnen deren Nutzung in Spielen kategorisch ab, 6 Prozent würden der Verwendung nur in Ausnahmefällen zustimmen. Das Gesamtergebnis der Umfrage seht ihr weiter unten.Ursprüngliche News:Die Kunstfreiheit ermöglicht etwa im Filmsektor bereits seit geraumer Zeit auch die Nutzung von in Deutschland als verfassungwidrig geltenden Symbolen wie Hakenkreuzen. Das gilt allerdings keineswegs nur für Dokumentarfilme, die das sogenannte Dritte Reich oder etwas in der Zeit von dessen Existenz behandeln, sondern deckt auch ironisch-sarkastische Machwerke wie den Spielfilmvom finnischen Regisseurab. Computer- und Videospiele hingegen wurden bislang von vornherein vom Hersteller selbst im Bereich entsprechender Symbolik (und teils darüber hinaus) zensiert. Prominente Beispiele sind etwa die mittlerweile bei Bethesda beheimatete Shooter-Reihe, das hierzulande sogar mit einem Region-Lock auf Steam belegt wird, aber auch Indie-Titel wie das-artige. Ubisoft zog vor wenigen Jahren aufgrund nicht entfernter Hakenkreuze in der deutschen Fassung sogarvorübergehend aus dem deutschen Einzelhandel zurück ( wir berichteten ).Bereits vor Jahren wagte, wenn wohl auch um damit zum Teil der öffentlichen Berichterstattung zu werden, der Münchener Entwickler und Publisher Reality Twist einen Vorstoß, dass ihr Abenteuer ohne die Darstellung von Hakenkreuzen und Co. nicht authentisch sei. Das Nachfolgeprojekt Through the Darkest Times (im GC-Bericht ) erhielt zuletzt als erstes Spiel in Deutschland trotz Hakenkreuzen eine Altersfreigabe durch die deutsche Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK). Die hatte bereits im Vorfeld bekannt gegeben, dass künftig eine Freigabe von Spielen mit per se als verfassungsfeindlich eingestufter Symbolik unter bestimmten Voraussetzungen im Rahmen des Möglichen sei ( wir berichteten ).In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, wie ihr zu Hakenkreuzen in Computer- und Videospielen steht. Findet ihr, dass sie grundsätzlich im Rahmen der Kunstfreiheit erlaubt sein sollten, seid ihr strikt dagegen oder gibt es für euch spezielle Voraussetzungen, die ein Spiel erfüllen muss, um etwa Hakenkreuze verwenden zu dürfen? Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer Sonntagsfrage auftauchen.