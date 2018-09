The Witcher: Netflix gibt den Hauptdarsteller für die TV-Serie bekannt

PC XOne PS4

Bildquelle: Instagram (henrycavill)

Anfang August ließ der Hollywood-Schauspieler und begeisterte Videospieler Henry Cavill (Batman v Superman - Dawn of Justice, Mission: Impossible - Fallout) in einem Interview durchblicken, dass er gerne die Hauptrolle als Geralt von Riva in der geplanten Witcher-Serie von Netflix übernehmen würde (wir berichteten). Und wie Netflix jetzt via Twitter bekannt gab, wird Cavill tatsächlich in die Rolle des weißhaarigen Hexers schlüpfen. Laut Showrunner und Executive Producer Lauren Schmidt Hissrich (Marvel's Daredevil, Marvel's The Defenders) war der Superman-Darsteller schon ihre erste Wahl gewesen, lange bevor es ein Drehbuch gab:

Er war der erste, den ich wegen der Rolle getroffen hatte. Ich hatte noch keine Autoren oder Drehbücher, nur „Grünes Licht“ und viel Leidenschaft. Das war vor vier Monaten und ich habe seine Leidenschaft dafür nie vergessen. Er ist Geralt. Er war es schon immer. Ich bin so begeistert, ihn in dieser Rolle begrüßen zu können.

Cavills Netflix-Account heißt übrigens nun passend Geralt of Rivia, wie er selbst den Fans via Instagram mitteilte. Dazu schrieb er: „Meine neue Adresse ist Geralt, C/O Vesemir, Kaer Morhen, Kaer Morhen Valley, Hertch oder Kaedwen. Aber bedenkt, dass ich kaum da bin, denn Monsterjagd ist, was sie ist. Also wird es, wenn überhaupt, nur wenige Antworten geben.“

Die erste Staffel der Witcher-Serie wird acht Episoden umfassen. Für die vier ersten Episoden wird der Executive Producer Alik Sakharov (Boardwalk Empire, Game of Thrones) Platz auf dem Regiestuhl nehmen. Die übrigen vier Folgen werden von Alex Garcia Lopez (Daredevil) und Charlotte Brändström (Outlander) gedreht, von denen jeder jeweils zwei Episoden übernimmt.