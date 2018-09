Support für PlayStation 2 endgültig eingestellt

andere

Wie der US-Spieleblog Kotaku meldet, hat Sony den Support für die PlayStation 2 am Ende des letzten Monats endgültig eingestellt. Davor hatte der Elektronikgigant beziehungsweise dessen japanische Interaktive-Unterhaltung-Sparte sogar Besitzer der Alt-Konsole noch einmal aufgerufen, bis 31. August 2018 ein letztes Mal ihr Gerät in Reparatur zu geben. Geräte, die nicht bis zum 7. September 2018 den japanischen PlayStation-Reparatur-Service erreichen, erhalten keine offizielle Unterstützung mehr.

Die PlayStation 2 kam im Jahr 2000 in den Handel. Obwohl 2006 die PlayStation 3 folgte (in Europa 2007), wurde die PlayStation 2 in Japan noch bis Ende 2012 produziert. Sie ist mit rund 158 Millionen verkauften Einheiten die erfolgreichste Spielekonsole aller Zeiten.

Wenn ihr noch in den Genuss der Spiele dieser Plattform kommen möchtet, müsst ihr also damit rechnen, dass die Preise für funktionstüchtige Gebrauchtgeräte langsam steigen werden. Alternativ werden ausgewählte Klassiker als kompatibel für die PlayStation 4 angeboten.