2K-Producer: "Ingame-Währungen bedauerliche Realität moderner Spiele"

Viele Spieler beschweren sich über das "Grinding" in Spielen wie FIFA 2018 und NBA 2K18, das nach dem Verdacht vieler schlicht Mikrotransaktions-Käufe begünstigen soll. Nun hat Rob Jones, der Senior-Produzent von NBA 2K19, in einem Interview mit Trusted Reviews die In-Game-Währungen als "eine bedauerliche Realität der modernen Spiele" bezeichnet.

Jedes Spiel hat an einem gewissen Punkt eine Währung, mit der man versucht, zusätzliches Einkommen mit den Spielern [...] zu generieren. Die Frage, die man sich dabei stellen muss ist, ab wann es sich anfühlt wie ein Fass ohne Boden – oder zu einem lohnenswerten zusätzlichen Inhalt wird.

Heutzutage haben die meisten Spieler nicht mehr die Geduld, sich ihren Weg an die Spitze zu erarbeiten, sie wollen einfach gleich ganz oben sein. Wir als Entwickler schauen uns an, wo es eine Möglichkeit gibt, ihnen zu erlauben, das Grinding zu umgehen. Dann sagen aber einige Spieler, dass der Grind zu lange dauert, und dass die Entwickler diesen bewusst so lange gemacht hätten.