Battlefield V: Alle Inhalte im neuen Video vorgestellt

PC XOne PS4

Battlefield V ab 50,99 € bei Amazon.de kaufen.

DICE und Electronic Arts haben heute ein neues umfangreiches Video zu Battlefield V (Preview) veröffentlicht, das alle Inhalte des kommenden Ego-Shooters vorstellt. Der „This is Battlefield“ getaufte, rund sechs Minuten lange Clip zeigt euch alle Multiplayer-Modi und verrät, was es mit dem Battle-Royale-inspirierten Firestorm-Modus auf sich hat. Darüber hinaus könnt ihr einen ersten Blick auf die „War Stories“ für den Single-Player werfen. Mit „Tides of Wars“ werden zudem kontinuierliche kostenlose Updates nach der Veröffentlichung des Spiels geliefert.

Heute morgen startete für Vorbesteller und Abonnenten von EA-Diensten die öffentliche Beta, die ab dem kommenden Donnerstag auch für alle anderen Spieler verfügbar sein wird. Das neue Video zum Spiel könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Battlefield V wird ab dem 20 November dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.