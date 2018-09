GOG: 500+ Spiele im Back-to-School-Sale & Neue Titel für GOG-Connect

Auf GOG.com ist ein Back-to-School-Sale gestartet, bei dem ihr aus mehr als 500 DRM-freien Angeboten und laufend neuen Flash Deals wählen könnt. Unter anderem wurden dort Spiele, wie Battletech (Testnote: 8.0), Darkest Dungeon (Testnote: 8.0), Elex (Testnote: 7.5) und Torment - Tides of Numenera (Testnote: 8.0) im Preis gesenkt. Einige Beispiele aus dem Store könnt ihr weiter unten einsehen (das ganze Angebot findet ihr unter dem Quellenlink):

Darüber hinaus wurden dem Service GOG-Connect sechs neue Titel hinzugefügt. Dabei handelt es sich um MDK, King of Dragon Pass, For The Glory, Knights of Pen & Paper, Tempest und Toonstruck. Wenn ihr die Spiele bereits auf Steam euer eigen nennt, könnt ihr diese kostenfrei in eure GOG-Bibliothek transferieren und euch so DRM-freie Versionen der Titel sichern.