Alpha Protocol: Arbeitet Obsidian an einem Remaster?

PC 360 PS3

Alpha Protocol ab 5,52 € bei Amazon.de kaufen.

Im Mai vergangenen Jahres signalisierte Sega im Rahmen der Geschäftspräsentation „Road to 2020“ gegenüber seinen Investoren das Interesse, in den kommenden drei Jahren einige seiner altbekannten Spielmarken wiederzubeleben. Einer der Titel des Unternehmens, Alpha Protocol (Testnote: 8.0), könnte in naher Zukunft in einer grafisch verbesserten Version zurückkehren, zumindest wenn man den Hinweisen auf Twitter Glauben schenken mag.

So hat Douglas Bogart, der Mitgründer des Publishers Limited Run Games, kürzlich auf seinem Account eine Umfrage zum besagten Agenten-Rollenspiel gestartet und die Fans gefragt, ob sie sich ein Remaster des Titels für aktuelle Konsolen wünschen. 81 Prozent der Teilnehmer haben sich bereits dafür ausgesprochen. Daraufhin hat Obsidian Entertainment, der Entwickler des 2010 erschienenen Originals, die Umfrage retweeted. Offiziell angekündigt wurde bisher allerdings noch nicht. Sobald sich das ändert, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.