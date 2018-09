Spider-Man - The Art of the Game: Artbook zum Spiel angekündigt

PS4

Insomniac Games hat mit „Spider-Man - The Art of the Game“ ein Artbook zum kommenden Action-Adventure Spider-Man (Preview) von Titan Books angekündigt. Dieses soll den Käufern auf insgesamt 192 Seiten einen exklusiven Blick auf die Kunst und Kreationen des Spiels bieten. Versprochen werden hunderte exklusive Farbbilder, die euch Spider-Man, seinen Anzug und Ausrüstung, sowie seine Verbündeten und Schurken aus dem Spiel präsentieren.

„Diese Fülle an Material wird durch exklusive Einblicke in den kreativen Prozess von talentierten Entwicklern, Künstlern und Designern begleitet, die dafür verantwortlich sind, die Welt von Spider-Man zum Leben zu erwecken“, heißt es in der Beschreibung. Das Artbook wird Anfang nächster Woche, am 11. September 2018, erscheinen und kann bereits bei teilnehmenden Händlern, darunter auch Amazon, zum Preis von 27,49 Euro vorbestellt werden.