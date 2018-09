Crossplay: Microsoft kommentiert Sonys Statement

Während Microsoft längst bereit ist, die Xbox-Besitzer mit den PS4-Spielern zusammenspielen zu lassen, will Sony nach wie vor nichts von dem plattformübergreifenden Multiplayer wissen. Nachdem Sonys neuer CEO Kenichiro Yoshida kürzlich ein Statement zu dem Thema abgab, meldete sich nun auch Microsoft zu Wort, um Yoshidas Aussagen zu kommentieren.

„In Hinblick auf das Crossplay denken wir immer, dass Playstation der beste Ort zum Spielen ist“, ließ Yoshida am vergangenen Samstag in einem Interview mit der britischen Internet-Zeitung The Independent verlauten. „Ich glaube, dass Fortnite in Verbindung mit der PS4 die beste Spielerfahrung für die Nutzer darstellt. Das ist unsere Überzeugung.“ Auf Twitter antwortete Xbox Engineering Lead Mike Ybarra darauf nun: „Sony hört nach wie vor nicht auf die Spieler“ und merkte an, dass alle Spiele inzwischen Crossplay und geteilte Fortschritte unterstützen sollten und flexibler bei der Steuerung und Spieloptionen sein müssten.

Als ein Follower daraufhin twitterte, dass die PS4 die Xbox seit Langem in puncto Verkäufe übertrifft und diese Haltung daher nachvollziehbar wäre, antwortete Ybarra: „Wir betreiben Windows und Konsole. Es ist eine größere Spielerschaft, die zusammen spielen möchte. Gaming ist vielfältig und wenn man nur dazu da ist, einem Teil des Publikums Freude zu bereiten, dann ist man in vielerlei Hinsicht im Rückstand.“ Man darf gespannt sein, ob und wie Sony auf die Kommentare von Ybarra reagiert. Das letzte Wort ist hier wohl noch nicht gesprochen.