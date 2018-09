Letsplay-Crowdfunding: Dark Souls Remastered – Season 2

PC Switch XOne PS4

Ihr habt danach verlangt, ihr bekommt es (bzw. die Chance): Das erste Mal in der GG-Geschichte könnt ihr Jörg bei Dark Souls in eine zweite Letsplay-Runde schicken! Start wäre bei Ornstein und Smough.

Beim Stand von 4.475 Euro und mit Folge 35, direkt nach Jörgs erster Begegnung mit den gefürchteten Bossen Ornstein und Smough, endete vor einem Monat unser Letsplay zu Dark Souls Remastered. Nun habt ihr es in der Hand, ob ihr es nachträglich zur „Season 1“ macht – indem ihr Jörg zu Weiterspielen bringt. Season 2 startet, wenn bis Montag, 10.9.2018 mindestens 1.250 Euro auf dem (resetteten) Spendenbalken stehen.

Es würden dann ab kommender Woche wöchentlich drei Folgen erscheinen. Es dürfte dabei, anders als in den zurückliegenden Letsplays, kontinuierlich nachgespendet werden (die Festlegung eines finalen Spendentermins behalten wir uns vor!), mit folgender Regel: Solange mindestens drei weitere Folgen finanziert sind, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen, kann es theoretisch immer weiter gehen, sogar bis zum Spielende – sollten es jedoch einmal weniger sein, endet die Spendenmöglichkeit, und das Letsplay endet, sobald die restlichen Folgen veröffentlicht wurden.

Eure Medaillen aus Season 1 bleiben natürlich erhalten, und ihr könnt noch fehlende nun in Season 2 nachholen. Sollte Season 2 erst gar nicht zustandekommen, erhalten die bis dahin gezahlt Habenden ihr Geld umgehend zurückerstattet. Wir hoffen aber natürlich, dass es klappt – und würden Folge 66 (die natürlich aktuell in weiter Ferne liegt) mit einem besonderen Live-Event feiern, der unsere bisherigen Letsplay-Live-Events definitiv in den Schatten stellen würde.

Also, wollt ihr erleben, wie viele Folgen Jörg braucht, um Bang & Olufsen, äh, Dick und Doof, will heißen Ornstein und Smough, zu „legen“? Schafft er es ohne Phantom? Und wie geht es dann weiter mit unserem analytisch-taktisch, teils aber sogar mit Anflügen von Skill spielenden Dark-Souls-Nachwuchsfanboy? Das wollt ihr doch sicher wissen, oder? Dann zögert nicht lange...