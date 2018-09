PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Nach einer längeren Early-Access-Phase ist das pixelige Metroidvania-Roguelike Dead Cells endlich erschienen. Lest hier, wie sich das Spiel unserem Indie-Checker dargestellt hat.

Die Biome sind abwechslungsreich gestaltet und voller Herausforderungen.

Präzise Steuerung und abwechslungsreiche Levels

Den Bosskampf meistere ich dank starken Bogens mit Links.

Kein Fortschritt ohne Grind

In den Flaschen sehe ich, was ich bereits freigeschaltet habe. Es fehlt noch einiges. Mittlerweile behalte ich nach dem Tod aber wenigstens bis zu 6000 Goldstücke.

Fazit

Actionreicher Roguelike-Metroidvania-Platformer-Hybrid

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 24,99 Euro

In einem Satz: Geniales und forderndes Spiel mit frustigen Souls-Momenten

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Nach einem guten Jahr hat der actionreiche Roguelike-Metroidvania-Platformer-Hybridden Early Access verlassen (siehe auch die Stunde der Kritiker mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer dazu) und ist für alle aktuellen Plattformen erschienen. Der Name ist Programm, denn ihr seid ein Haufen Zellen und übernehmt in einem Gefängnis die Kontrolle über einen frisch geköpften Leichnam. Ohne Kopf, aber nicht kopflos, habe ich (Vampiro) mich in Richtung Ausgang begeben.Dead Cells ist in wunderschönem Pixellook gehalten. Ich kann springen, einen Doppelsprung ausführen, zwei Waffen wie Schwert, Schild oder Bogen führen sowie zwei Spezialwaffen wie Granaten und Fallen zu meinem Vorteil einsetzen. Feinden und den meisten ihrer Angriffe kann ich durch eine Rolle ausweichen, die ähnlich wie inzu einer kurzen Unverwundbarkeit führt.Dank der präzisen Steuerung bewege ich mich zunehmend elegant durch die zufällig generierten Levels und nehme in den Kämpfen zunehmend wenig Schaden. Die Biome sind abwechslungsreich und präsentieren immer neue Herausforderungen und Gegnertypen, die mir immer wieder eine Anpassung meiner Taktiken und auch Waffenpräferenz abverlangten.Ich finde neue Waffen, Gold, Händler, Blaupausen für neue Waffen, versteckte Items und Schriftrollen zum aufleveln meiner drei Werte: Brutality, Tactics und Survival. Das erhöht den Schaden mit den Waffen, die jeweils einem oder mehreren dieser Werte zugeordnet sind. Außerdem geht meine Lebensenergie hoch. Von jedem Biom kann ich in mindestens ein Anderes wechseln, im Zwischenbereich, teils dauerhaft, aufleveln.Trotzdem fand ich Dead Cells zunächst etwas frustrierend, denn ich hatte gefühlt wenig Fortschritt. Alle Levelaufstiege sind nämlich nach dem Tod dahin. Ich sammle aber auch Dead Cells. Diese kann ich in den Bereichen zwischen den Biomen in dauerhafte Verbesserungen investieren. Und so endlich einen Heiltrank, später weitere, freischalten. Oder die Zufallsauswahl der Waffen zu Spielbeginn einführen, um nicht immer mit einem rostigen Schwert zu starten.Sobald ich den Schmied freigeschaltet hatte, konnte ich auch die Droprate der Items oder temporär meine Waffen verbessern. Außerdem habe ich früh nach einem Kampf gegen einen Elitegegner die Fähigkeit erworben, tote Zellen wie in "Hans und die Bohnenranke" wachsen zu lassen. Das eröffnet neue Wege und Zugang zu besseren Items und bringt einen Metroidvania-Aspekt ins Spiel.Der Kostenaufwand für dauerhafte Verbesserungen ist immens und steigt immer weiter an. Ich brauchte oft mehrere Runs, um eine einzige Verbesserung freizuschalten. Gleichzeitig werde ich aber auch immer besser, spielerisch und von der Ausrüstung her, und kann so länger am Stück spielen, mehr tote Zellen sammeln und sie dann in den Zwischenlevels investieren.Trotzdem wird es ziemlich lange dauern, annähernd alles freigeschaltet zu haben und das Spiel zu "beenden". Denn die Ausrüstung spielt eine erhebliche Rolle. So hatte ich in einem Bosskampf einen sehr starken Bogen und konnte den Kampf mühelos gewinnen. In einem späteren Run war ich aufgrund des Zufalls deutlich schlechter ausgerüstet und gegen denselben Boss chancenlos.Dead Cells ist für mich ein audiovisueller Hochgenuss. Dazu kommen die präzise Steuerung und gelungene Kämpfe. Die Levels werden sehr gut generiert und bieten viele Abzweigungen und Sackgassen, die ihr erkunden könnt, aber nicht müsst. Nerviges Backtracking wird durch klug gesetzte Portale verhindert. Aufgrund des hohen Spielspaßes und der langsamen Progression ist Dead Cells ein Spiel, das ich jetzt gerne alle paar Tage anschmeiße und einige Runs mache.Abwechslung kann auch die Daily Challenge bringen. Sobald ihr sie freigeschaltet habt, müsst ihr einen Dungeon auf Zeit absolvieren, aber auch Punkte durch das Töten von Gegnern sammeln. Natürlich gibt es eine Highscore-Liste. "Auf Zeit" geht es aber auch im normalen Spiel, denn manche Türen bleiben nach Ablauf einer gewissen Zeit verschlossen. Einmal habe ich mich extra beeilt und einige Sachen liegen lassen, um die Schätze hinter der Tür einzusammeln. Wenn ihr Spiele wie die klassischen-Teile oder Salt and Sanctuary (PSN-Check) mögt und ein wenig Frustresistenz mitbringt, ist Dead Cells fast schon ein Pflichtkauf.