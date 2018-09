The Walking Dead - The Final Season: Video zu Episode 2 veröffentlicht

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Nachdem mit „Done running“ die erste der vier geplanten Episoden von The Walking Dead - The Final Season bereits Mitte vergangenen Monats veröffentlicht wurde, hat der verantwortliche Entwickler Telltale Games im Rahmen der diesjährigen PAX West in Seattle den Besuchern erste Spielszenen aus der kommenden zweiten Folge „Suffer the Children“ präsentiert.

Den Clip, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, zeigt eine Konversation zwischen der Protagonistin Clementine und dem Waisenjungen AJ. „Suffer the Children“ wird ab dem 25. September für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein. Die beiden übrigen Episoden „Broken Toys“ und „Take Us Back“ werden dann im November und Dezember folgen.