Battlefield V: Pre-Load für die Open-Beta gestartet

Electronic Arts hat heute morgen die Pre-Load-Phase für die geplante öffentliche Beta zu Battlefield V (Preview) auf allen Plattformen gestartet. Ihr könnt den Client über Origin (PC), Xbox Game Store (Xbox One) und Playstation Store (PS4) herunterladen. Der Download ist etwa 13 GB groß, wobei nach der Installation etwa 15 GB auf der Festplatte beansprucht werden.

Vorbesteller des Spiels, sowie Abonnenten von EA Access, Origin Access oder Origin Access Premier, können bereits ab dem morgigen Dienstag, den 4. September, um 10:00 Uhr (deutscher Zeit) loslegen. Alle anderen Spieler kommen am 6. September um die gleiche Zeit auf die Server. Das Ende der Open-Beta ist für den 11. September, um 16:00 Uhr vorgesehen.

Während der Testzeit werdet ihr den Eroberungsmodus und zwei Ingame-Tage aus der Großen Operation „Fall von Norwegen“ (in den Modi Luftlandung und Durchbruch) auf der Multiplayer-Karte „Arktischer Fjord“ spielen können. Zudem wird der klassische Eroberungsmodus mit 64 Spielern auf der Karte „Rotterdam“ geboten. Dabei werden euch die vier Klassen Sturmsoldat, Aufklärer, Sanitäter und Versorgungssoldat, sowie eine Auswahl an bekannten Panzern, Flugzeugen und verschiedenen Waffen zu Verfügung stehen. Überdies wird ein Vorgeschmack auf die Singleplayer-Kampagne „Tides of War“ geboten. Weitere Details dazu könnt ihr der offiziellen Homepage des Spiels entnehmen. Folgt dazu einfach dem Quellenlink.