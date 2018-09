Labyrinth of Refrain - Coven of Dusk: Am 21.9.2018 für Switch und PS4

PC Switch PS4

Der Publisher NIS America veröffentlichte Informationen zu seinem geplanten Release des Rollenspiels Labyrinth of Refrain - Coven of Dusk. Am 21. September könnt ihr das Spiel für die Nintendo Switch und Playstation 4 beziehen.

In dem Dungeon Crawler schlüpft ihr in die Rolle eines lebenden Buches und kommandiert eine Gruppe von Marionetten-Soldaten. Gemeinsam müsst ihr euch durch das Labyrinth of Refrain schlagen. In den taktischen Kämpfen dürft ihr dabei gegen unterschiedliche Arten von Monstern kämpfen, um weiter in das Labyrinth eindringen zu können. Eure Armee stellt ihr selbst zusammen und müsst bei der Rekrutierung eurer Kämpfer auf die unterschiedlichen Fähigkeiten achten. Der verlinkte YouTube-Trailer vermittelt euch einen ersten Einblick in das Spiel.