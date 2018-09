Shadow of the Tomb Raider: Über 7.000€ für Xbox One X Limited Edition

PC XOne PS4

Der Redmonder Hersteller Microsoft hat in Zusammenarbeit mit dem japanischen Entwickler und Publisher Square Enix zum kommenden Action-Adventure Shadow of the Tomb Raider (Preview) eine einzigartige limitierte Version der Xbox One X erschaffen, die es weltweit genau einmal gibt. Das Gerät wird derzeit über eBay verkauft und scheint auf großes Interesse zu stoßen, denn das Gebot liegt bereits bei 7,600 US-Dollar (umgerechnet etwa 6,500 Euro).

Die Auktion dauert noch etwa zwei Tage, der endgültige Preis dürfte vor allem gegen Ende noch weiter in die Höhe schießen. Der gesamte Erlös aus der Aktion geht zu 100 Prozent an Best Friends Animal Society, eine Wohltätigkeitsorganisation für Tiere. Einen Blick auf das schicke Gerät könnt ihr im Video unterhalb dieser Zeilen werfen. Erst kürzlich hatte Square Enix zum internationalen Hundetag einen humorvollen Trailer unter dem Titel „Shadow of the Cute Rider“ veröffentlicht, der den Ankündigungstrailer von Shadow of the Tomb Raider parodiert.