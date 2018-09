Jörgs Traum wird wahr. Ohne dass er seine Kollegen zwischendurch auch mal zu Wort kommen lassen muss, darf er in der neuesten Folge des MoMoCa fast eine halbe Stunde lang ganz alleine reden.

Eine Notbesetzung in der GamersGlobal-Redaktion führt dazu, dass Jörg das machen darf, was er im Montagmorgen-Podcast am liebsten macht: Monologe führen. 29 Minuten lang informiert er euch in der neuesten Ausgabe des MoMoCa darüber, was er zuletzt gespielt und gesehen hat und worauf ihr euch auf eurer favorisierten Spielewebsite die nächsten Tage freuen dürft.

Alle Themen in der Übersicht:

00:28 Der Not-MoMoCa ist geboren

01:32 Die kommende GG-Woche in der Vorschau: Freut euch auf einen Test sowie eine Stunde der Kritiker zu Spider-Man , Rüdiger testet Two Point Hospital , und Benjamin sagt euch, wie hart das Hardcore-Action-RPG Immortal - Unchained wirklich ist

, Rüdiger testet , und Benjamin sagt euch, wie hart das Hardcore-Action-RPG wirklich ist 03:19 Was hat Jörg zuletzt gespielt? Unter anderem Phantom Doctrine (im Test: Note 8.0).

(im Test: Note 8.0). 05:06 Angeregt durch eine Vietnam-Dokureihe kam Jörg auf das Spiel Vietnam 65

10:58 Aller guten Dinge sind drei Spiele: 4X in Aggressors - Ancient Rome

12:14 Geguckt hat er auch etwas, nämlich Disenchantment

13:33 Die Sonntagsfrage zum GC-Highlight und ein wenig überraschendes Ergebnis

15:13 Nur noch zwei Wochen: Jörgs Japan-Reise rückt immer näher. Ein kurzes Update zu ausstehenden Planungen, möglichen Zweitverwertungen und einem Twitch-Event

21:38 Ihr seid traurig, dass das Dark Souls -Letsplay vorbei ist? Es gibt Hoffnung!

-Letsplay vorbei ist? Es gibt Hoffnung! 23:58 Nicht Aladan fragt, was wir von Linux halten

fragt, was wir von Linux halten 24:23 Machinery Joe erinnert sich an Project Milo von Peter Molyneux

erinnert sich an Project Milo von Peter Molyneux 24:59 Hanseat erkundigt sich nach dem Test zu The Banner Saga 3

erkundigt sich nach dem Test zu 26:03 SnarkMarf wünscht sich einen Test zur PC-Version von Madden NFL 19

wünscht sich einen Test zur PC-Version von 26:20 FantasticNerd rät Jörg zu einem neuen Profilbild

rät Jörg zu einem neuen Profilbild 26:32 Sok4r möchte wissen, was einem ein Fachbesucher-Ticket auf der GC bringt

möchte wissen, was einem ein Fachbesucher-Ticket auf der GC bringt 27:27 Langsam aber sicher findet Jörg ein Ende

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören sowie im Folgenden via YouTube genießen (sobald die Verarbeitung abeschlossen ist). Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!