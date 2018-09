Shadow of the Tomb Raider: Klettereinlagen und Fallen im neuen Trailer

PC XOne PS4

Eidos Montreal führt seine Serie von Mini-Clips zu Shadow of the Tomb Raider (Preview) fort und lässt euch in einem neuen Video einen weiteren Blick auf die akrobatischen Klettereinlagen und gefährlichen Fallen im Spiel werfen. Von den Letzteren soll es im neuen Ableger der Serie reichlich geben, da die Dungeons laut den Entwicklern nun weitaus umfangreicher ausfallen.

Ob das wirklich der Fall ist, werdet ihr in Kürze schon selbst prüfen können. Der Release von Shadow of the Tomb Raider auf dem PC, Xbox One und der PS4 wird in knapp zwei Wochen, am 14. September, erfolgen. Das besagte Video könnt ihr euch im Folgenden anschauen: