Valkyria Chronicles - Remastered: Termin für Switch-Version im Westen

Switch PS4

Valkyria Chronicles - Remastered ab 21,77 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem Sega im April dieses Jahres eine Switch-Umsetzung der Remaster von Valkyria Chronicles (Testnote. 8.0) für den japanischen Markt ankündigte, war es nicht ganz klar, ob der Titel auch einen Release hierzulande bekommen wird. Nun hat der Spielehersteller die Switch-Version während eines Panels auf der PAX West auch für den Westen bestätigt und gleich einen konkreten Veröffentlichungstermin bekannt gegeben. Das Spiel wird demnach hierzulande im kommenden Monat, am 16. Oktober, für die Hybrid-Konsole erscheinen.

Die Remaster umfasst neben dem Hauptspiel auch die vier erschienenen DLCs Hard EX Mode, Edy's Mission, Selvaria's Mission und Challenge of the Edy Detachment. Käufer des am 25. September erscheinenden Valkyria Chronicles 4 werden laut Sega in Nintendos eShop einen Rabatt von 25 Prozent auf den Kauf von Valkyria Chronicles - Remastered erhalten.