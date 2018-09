Fist of the North Star - Lost Paradise: Termin für die Demo im Westen

PS4

Fist of the North Star - Lost Paradise ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Sega hat im Zuge der PAX West in Seattle eine Demo für das kommende Action-Adventure Fist of the North Star - Lost Paradise für den Westen angekündigt. Diese wird ab dem kommenden Dienstag, den 4. September 2018, im Playstation Store zum Download bereitstehen. Auch wenn es bisher nicht offiziell bestätigt wurde, dürfte es sich um die gleiche Anspielversion handeln, die bereits seit Februar dieses Jahres im japanischen Playstation Store verfügbar ist.

Die besagte Demo besteht aus zwei Teilen. Der erste heißt „Hokuto Shinken Experience“ und umfasst den Anfang des Spiels samt Tutorial. Als Höhepunkt wird der Kampf gegen Shin geboten. Der zweite Teil heißt „Story Experience“ und lässt euch die Stadt Eden erkunden, wo ihr einige Nebenaufgaben erledigen und einen Buggy freischalten könnt. Mit letzterem könnt ihr das Ödland bereisen und an passenden Rennen teilnehmen. Die Minigames waren seinerzeit nicht in der Demo enthalten. Möglicherweise wird sich das nun ändern.