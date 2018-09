Diablo: Netflix plant womöglich TV-Serie

PC MacOS andere

Nachdem HBO mit Game of Thrones immense Erfolge feiert und Amazon ganz groß in die Produktion der Herr der Ringe-Serie investiert, hat der Streaming-Gigant Netflix vor einigen Monaten erst mit der Ankündigung einer The Witcher-Serie gekontert. Das scheint aber laut Branchen-Insider Mario-Francisco Robles noch nicht alles zum Thema Big-Budget-Fantasy-Abenteuer zu sein.

Robles will herausgefunden haben, dass Netflix bereits einen Autor engagiert habe, um Blizzards Hack'n'Slay-RPG-Franchise Diablo in eine TV-Adaption zu verwandeln. Kein Geringerer als Schreiber und Produzent Andrew Cosby (Eureka, Haunted) soll dafür gewonnen worden sein. Aktuell ist Cosby in Hollywood als Drehbuchautor für den Hellboy-Reboot tätig. Sein letzter erfolgreicher Film, an dem er als Produzent beteiligt war, ist 2 Guns aus dem Jahr 2013 mit Denzel Washington und Mark Wahlberg in den Hauptrollen.

Gute Erfahrungen hat Netflix in puncto Spiele-Verfilmung bereits mit Castlevania gemacht. Die Animeserie ist weiterhin erfolgreich und eine dritte Staffel soll bereits in Planung sein. Ob die angebliche Diablo-Serie eine Real-Life- oder eventuell auch eine Animations-Reihe werden soll, ist nicht bekannt. Da dieses Gerücht bislang weder von Netflix noch von Blizzard offiziell bestätigt wurde, solltet ihr die Meldung erstmal mit Vorsicht genießen. Sollte es verlässlichere Informationen dazu geben, werdet ihr es auch bei uns erfahren.