Anthem: Trailer zeigt „Our World, My Story“-Konzept / VIP-Demo geplant

PC XOne PS4

Der sich derzeit bei Bioware in Arbeit befindende MMO-Actiontitel Anthem (im gamescom-Anspielbericht) wurde im Rahmen der diesjährigen PAX West mit einem neuen Trailer bedacht. Der Clip erklärt das „Our World, My Story“-Konzept, mit dem die Entwickler eine gemeinsame Online-Welt mit persönlichen Geschichten kombinieren, die für jeden Spieler einzigartig sein sollen. Das Deutsch untertitelte Video könnt ihr euch im Anschluss an diese Meldung anschauen.

Neben dem neuen Trailer gab es auch eine Ankündigung einer „VIP-Demo“ für den Titel. Die Anspielversion wird am 1. Februar des kommenden Jahres erscheinen und wie der Name schon andeutet, nicht für alle Spieler, sondern nur für die Vorbesteller und für Abonnenten von Electronic Arts’ Xbox-Service EA-Access verfügbar sein. Ob auch Origin-Access-Nutzer auf dem PC bedient werden, hat der Publisher nicht konkretisiert. Laut Lead Producer Mike Gamble wird die Demo kein technischer Test oder eine Beta, die drei Wochen vor dem Release herauskommt, um Feedback zu sammeln, sondern eine Demonstration des fertigen Produkts sein.

Die Demo-Exklusivität bedeutet aber nicht, das Nicht-Vorbesteller keine Möglichkeit haben werden, vor der Veröffentlichung ebenfalls einen Blick auf den Titel zu werfen, denn die üblichen Alpha- und Betatests sind ebenfalls geplant und das Entwicklerteam machte klar, dass im Zuge dieser auch Gelegenheiten für „potentielle Käufer“ geben wird. Damit stellt der Publisher eine öffentliche Beta in Aussicht, die üblicherweise kurz vor dem Launch stattfinden. Anthem wird am 22. Februar des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.